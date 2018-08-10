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10.08.2018, 17:19

СБУ: В Кривом Роге несовершеннолетних снимали в порно

СБУ: В Кривом Роге несовершеннолетних снимали в порно - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Правоохранители говорят, что организаторы незаконного бизнеса также распространяли среди моделей наркотические вещества

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СБУ сообщила о прекращении деятельности преступной группировки, которая создала в Кривом Роге Днепропетровской области сеть интернет-порностудий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации порнографический фото- и видеоматериалов.

Моделями, по данным СБУ, были женщины из малообеспеченных семей и несовершеннолетние девушки. В ведомстве утверждают, что их "использовали".

Правоохранители говорят, что организаторы незаконного бизнеса также распространяли среди них наркотические вещества.

Отснятые материалы публиковались в интернете.

Организатору и одному из активных участников преступной группировки объявлено о подозрении в изготовлении и распространении порнографических предметов.

В июне суд Ватикана приговорил католического священника, бывшего сотрудника миссии Святого престола в США Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии. 

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Теги: женщина, сбу, несовершеннолетний, порно, порно-студия
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