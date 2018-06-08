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08.06.2018, 19:39

СБУ: В санатории присвоили деньги на реабилитацию бойцов ООС

СБУ: В санатории присвоили деньги на реабилитацию бойцов ООС - Фото
Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Директор санатория в Тернопольской области присвоила бюджетные средства, выделенные в рамках реализации бюджетной программы, сообщили в СБУ

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В СБУ заявили, что совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, директор санаторного комплекса в Тернопольской области присвоила бюджетные средства, выделенные в рамках реализации бюджетной программы.

В СБУ не уточнили, о какой сумме идет речь, однако отметили, что за эти деньги пройти курс психологической реабилитации должны были почти сто участников боевых действий.

Директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (Служебная подделка) и ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В апреле главный военный прокурор Анатолий Матиос, комментируя информацию о большом количестве самоубийств среди бойцов АТО, заявил, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине не проводятся совсем.

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Теги: сбу, Тернополь, реабилитация, санаторий, присвоение
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