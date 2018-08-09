СБУ: В систематических взятках разоблачен госисполнитель

Фото: ssu.gov.ua

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Чиновник ввел схему систематического получения взяток за беспрепятственное снятие обременений имущества, сообщили в СБУ

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В СБУ сообщили, что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, чиновник ввел схему систематического получения взяток за беспрепятственное снятие обременений с объектов движимого и недвижимого имущества.

В СБУ говорят, что задокументировали факт вымогательства от местного жителя 1,5 тыс долл. За указанную сумму злоумышленник якобы обещал снять арест с квартиры.

Сотрудники СБУ задержали госисполнителя на рабочем месте после получения всей суммы взятки, сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Сегодня при попытке дать прокурору $200 тыс. взятки был задержан бывший первый заместитель главы правления ПАО Укргаздобыча Алексей Тамразов.