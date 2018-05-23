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23.05.2018, 14:47

СБУ выясняет, как баллончики с газом попадают в руки детей

СБУ выясняет, как баллончики с газом попадают в руки детей - Фото
СБУ

Премьер-министр заявил, что СБУ и МВД работают над тем, чтобы выявить, есть ли связь между случаями отравления газом

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Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что СБУ совместно с Нацгвардией выясняют, кто продает детям баллончики с перцовым газом и есть ли связь между участившимися в последнее время случаями их применения. Об этом Гройсман сказал во время заседания Кабмина, сообщает Укринформ.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ сейчас совместно работают над тем, чтобы выявить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Надо определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей", - сказал Гройсман.

Он также попросил усилить в школах работу по разъяснению детям неприемлемости такого поведения. Глава правительства добавил, что к разъяснительной работе также присоединится полиция.

22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом. Всего симптомы отравления были у 37 учеников.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко сообщил, что, предварительно установлено, что газ распылен из баллончика индивидуальной защиты в помещениях уборной на втором этаже. 

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Теги: полиция, владимир гройсман, сбу, дети, баллончики
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