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04.06.2018, 11:53

СБУ задержала боевика террористической организации ДНР

СБУ задержала боевика террористической организации ДНР - Фото
СБУ

По данным СБУ, местный житель в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации ДНР. Он с оружием в руках выполнял приказы главарей

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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации ДНР. Находясь в составе бандформирования, он с оружием в руках выполнял указания главарей. Впоследствии из-за постоянных издевательств российских кадровых офицеров и сержантов над боевиками из числа местных жителей мужчина покинул группировку. Длительное время он скрывался от полиции на территории РФ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов на подконтрольной украинской власти территории, куда он приехал по своим делам.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР освободили осужденного до начала войны в Донбассе украинца, которого более двух лет незаконно удерживали в местах лишения свободы.

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Теги: сбу, боевик, боевик ДНР, задержание
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