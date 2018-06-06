СБУ задержала финансировавшего боевиков Донбасса бизнесмена

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предпринимателя, который производил и продавал средства индивидуальной защиты органов дыхания террористическим организациям Д/ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что делец поставлял продукцию, в частности, незаконным вооруженным формированиям боевиков и платил «налоги» в так называемый бюджет террористов. Часть товара, «собранного» на территории, подконтрольной украинской власти, делец реализовывал государственным угледобывающим предприятиям.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали гендиректора предприятия в Киеве, куда он приехал из временно оккупированного Донецка по «делам».
В ходе проведения санкционированных обысков в офисных, складских помещениях и по адресам жительства фигурантов дела работники правоохранительных органов обнаружили бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации с доказательствами осуществления противоправной деятельности.
Сотрудники СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали средства на счетах субъектов хозяйствования, причастных к сделке.
Открыто уголовное производство по ст.258-3 УК (создание террористической группы либо террористической организации, руководство такой группой либо организацией или участие в ней, а также материальное, организационное либо другое содействие созданию или деятельности террористической группы либо террористической организации). Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донбассе проводится сбор персональных данных местных жителей для создания так называемой единой налогово-таможенной базы.