СБУ задержала финансировавшего боевиков Донбасса бизнесмена

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Гендиректор ряда аффилированных предприятий, часть из которых была на временно оккупированных территориях, производил средства защиты органов дыхания

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предпринимателя, который производил и продавал средства индивидуальной защиты органов дыхания террористическим организациям Д/ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что делец поставлял продукцию, в частности, незаконным вооруженным формированиям боевиков и платил «налоги» в так называемый бюджет террористов. Часть товара, «собранного» на территории, подконтрольной украинской власти, делец реализовывал государственным угледобывающим предприятиям.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали гендиректора предприятия в Киеве, куда он приехал из временно оккупированного Донецка по «делам».

В ходе проведения санкционированных обысков в офисных, складских помещениях и по адресам жительства фигурантов дела работники правоохранительных органов обнаружили бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали средства на счетах субъектов хозяйствования, причастных к сделке.

Открыто уголовное производство по ст.258-3 УК (создание террористической группы либо террористической организации, руководство такой группой либо организацией или участие в ней, а также материальное, организационное либо другое содействие созданию или деятельности террористической группы либо террористической организации). Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донбассе проводится сбор персональных данных местных жителей для создания так называемой единой налогово-таможенной базы.