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10.07.2018, 11:18

СБУ задержала майора полиции на взятке: фото

СБУ задержала майора полиции на взятке: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задержали полицейского в служебном кабинете после получения всей суммы взятки, отметили в СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила на взятке заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя 25 тыс грн за не привлечение его к уголовной ответственности за якобы совершение мошеннических действий.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрании меры пресечения. 

25 апреля 2018 года сотрудники Службы безопасности задержали на взятке старшего следователя Главка Нацполиции в Харьковской области.

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Теги: сбу, взятка, майор полиции
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