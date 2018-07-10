СБУ задержала майора полиции на взятке: фото

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя 25 тыс грн за не привлечение его к уголовной ответственности за якобы совершение мошеннических действий.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрании меры пресечения.
25 апреля 2018 года сотрудники Службы безопасности задержали на взятке старшего следователя Главка Нацполиции в Харьковской области.