СБУ задержала майора полиции на взятке: фото

Фото: ssu.gov.ua

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Оперативники спецслужбы задержали полицейского в служебном кабинете после получения всей суммы взятки, отметили в СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила на взятке заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя 25 тыс грн за не привлечение его к уголовной ответственности за якобы совершение мошеннических действий.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрании меры пресечения.

25 апреля 2018 года сотрудники Службы безопасности задержали на взятке старшего следователя Главка Нацполиции в Харьковской области.