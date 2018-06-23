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23.06.2018, 15:15

СБУ задержала нелегальный автобус рейсом Луганск-Днепр

СБУ задержала нелегальный автобус рейсом Луганск-Днепр - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Во избежание пересечения линии разграничения маршрут пролегал через временно неподконтрольные Украине пункты пропуска на границе с РФ

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В Харьковской области СБУ задержала автобус и двух жителей Луганской области, которые, по данным спецслужбы, организовали незаконные пассажирские перевозки из временно оккупированного Луганска в Днепр. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, дельцы совершали поездки автобусом с периодичностью раз в неделю.

Во избежание пересечения линии разграничения маршрут пролегал через временно неподконтрольные Украине пункты пропуска на границе с РФ, сообщили в СБУ. В Украине автобус въезжал под видом рейсового перевозчика из Ростова-на-Дону.

Правоохранители остановили автобус в Харьковской области на пропускном пункте Гоптовка.

Обоим фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

15 июня недалеко от Славянска Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ из состава объединенных сил во взаимодействии с Нацполицией задержали боевика, который имел при себе целый арсенал оружия.

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Теги: граница, Луганск, сбу, автобус, перевозки
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