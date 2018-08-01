СБУ: задержан организатор недавних стычек в горсовете Харькова

Фото: dsnews.ua

commenthover

В СБУ говорят, что бывший член Оплота в июне этого года в горсовете "провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам"

Реклама

Реклама

В СБУ заявили, что задержали одного из бывших членов преступной организации Оплот, причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете, которые произошли в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УК, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.

"В частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", - сообщили в СБУ.

По информации ведомства, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации Оплот.

"Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей «под прикрытием» ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в Харькове, когда он, по информации правоохранителей, готовился выехать в Россию для того, чтобы скрыться от украинского правосудия.

20 июня перед началом сессии в здании мэрии Харькова произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ.

По данным местных СМИ, на сессию пришли протестующие против застройки участка возле стадиона Металлист, среди которых были представители Нацкорпуса. Под зданием горсовета активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Андрея Руденко.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет хотели захватить.