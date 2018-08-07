СБУ: Задержаны трое "телефонных минеров"

Фото: ssu.gov.ua

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Независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет

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Сотрудники Службы безопасности в разных регионах страны задержали троих человек, которые сообщали о мнимой террористической угрозе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Одесской области разоблачили человека, который сообщил о минировании одного из районных судов и больницы. Он пытался сорвать судебное слушание о продлении ему срока меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе задержали еще одного мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании одного из райотделов полиции города.

Еще одного "минера" правоохранители разоблачили в Ровенской области. Находясь в местах лишения свободы местный житель, решил развлечься и сообщил о минировании локомотивного депо.

Независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от 4 до 8 лет. "Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые они понесли в результате их действий.