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27.06.2018, 16:14

СБУ заявила о предотвращении заказного убийства в Херсоне

СБУ заявила о предотвращении заказного убийства в Херсоне - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители утверждают, что киевский бизнесмен планировал убить одного бывшего компаньона и запугать второго

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Служба безопасности Украины заявила, что предупредила заказное убийство предпринимателя в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

Отмечается, что бизнесмен в поисках исполнителя преступления через посредников обратился к представителям криминальных структур южного региона.

По информации СБУ, он запланировал убийство одного из компаньонов, а второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

Подозреваемого задержали в Киеве, продолжаются следственно-оперативные действия.

Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк по Херсоном сбежали двое злоумышленников, выломав в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.

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Теги: Херсон, заказное убийство
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