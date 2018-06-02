Селфи на крыше поезда: под Житомиром подростка ударило током

В Житомирской области 10-летнего школьника ударило током на крыше грузового электропоезда, когда он пытался сделать фотографию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Инцидент произошел 1 июня вечером около 19:00, а нашел его работник железной дороги около 22:00 и вызвал скорую.
Школьник был госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской больницы. Он получил термические ожоги 40% тела. Медики оцнивают его состояние как тяжелое.
Установлено, что он учится в пятом классе общеобразовательной школы в селе Гулянки.
По данному факту полицией начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.