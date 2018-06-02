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02.06.2018, 23:20

Селфи на крыше поезда: под Житомиром подростка ударило током

Ученик пятого класса получил ожоги 40% тела, его состояние тяжелое

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В Житомирской области 10-летнего школьника ударило током на крыше грузового электропоезда, когда он пытался сделать фотографию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Инцидент произошел 1 июня вечером около 19:00, а нашел его работник железной дороги около 22:00 и вызвал скорую.  

Школьник был госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской больницы. Он получил термические ожоги 40% тела. Медики оцнивают его состояние как тяжелое.

Установлено, что он учится в пятом классе общеобразовательной школы в селе Гулянки.

По данному факту полицией начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. 

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