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17.07.2018, 18:40

Сьемка склада танков в Харькове: против блогеров открыли дело

Сьемка склада танков в Харькове: против блогеров открыли дело - Фото
Скриншот видео

Полиция заявила, что блогеры незаконно проникли на территорию предприятия

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Полиция открыла дело из-за публикации харьковскими блогерами видео, как они проникли на территорию склада предприятия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дело открыто по факту незаконного проникновения в жилье или другое владение, незаконного обыска или осмотра.

В сообщении подчеркивается, что неизвестные "незаконно проникли на территорию одного их харьковских предприятий, где проводили несанкционированую видеосъемку". 

Следствие устанавливает все обстоятельства. 

Харьковские блогеры 15 июля выложили видео с территории одного из предприятий в Харькове, где стоят без охраны списанные и новые танки. Сейчас видео удалено. 

По информации харьковских СМИ, блогеры попали на территорию Харьковского бронетанкового завода, где действительно хранится старая бронетехника. Завод возобновил свою работу только в 2014 году. 

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Теги: полиция, танки, Харьков, дело, блогер, проникновение
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