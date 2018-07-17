Сьемка склада танков в Харькове: против блогеров открыли дело

Полиция открыла дело из-за публикации харьковскими блогерами видео, как они проникли на территорию склада предприятия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Дело открыто по факту незаконного проникновения в жилье или другое владение, незаконного обыска или осмотра.
В сообщении подчеркивается, что неизвестные "незаконно проникли на территорию одного их харьковских предприятий, где проводили несанкционированую видеосъемку".
Следствие устанавливает все обстоятельства.
Харьковские блогеры 15 июля выложили видео с территории одного из предприятий в Харькове, где стоят без охраны списанные и новые танки. Сейчас видео удалено.
По информации харьковских СМИ, блогеры попали на территорию Харьковского бронетанкового завода, где действительно хранится старая бронетехника. Завод возобновил свою работу только в 2014 году.