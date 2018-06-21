Серийному убийце из Киева оставили пожизненный срок: прокуратура

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Речь идет о мужчине, который весной-летом 2016 года лишил жизни троих женщин; четвертой жертве удалось выжить, несмотря на многочисленные ранения

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Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Ларницкого районного суда - пожизненный тюремный срок - для убийцы, который лишил жизни трех женщин. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В мае 2016 года в лесопарковой зоне у Бортнической станции аэрации на ул. Коллекторной в Киеве мужчина после совместного употребления алкогольных напитков убил женщину, после чего закопал тело. В июне-августе того же года он при аналогичных обстоятельствах убил еще двух женщин в Дарницком районе столицы: одно тело сжег, другое - замаскировал ветвями.

Убийцу задержали после очередного нападения в августе 2016-го: его четвертой жертве удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения.

Следствие не смогло идентифицировать убитых женщин, был установлен только их примерный возраст - 30-40 лет.

Дарницкий райсуд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы, однако адвокат последнего подал апелляцию. Она была оставлена без удовлетворения, а приговор суда - без изменений.

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Три года назад задержали серийного убийцу, который совершил по меньшей мере 10 убийств женщин в Украине, Узбекистане и РФ.