Сестра Сенцова: Олег написал, что "конец близок", он не встает

Олег Сенцов (скриншот видео)

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Наталья Каплан заявила, что состояние Сенцова "катастрофически плохое"

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Сестра Олега Сенцова сообщила, что украинский политзаключенный в РФ ей пишет в письме о том, что "все катастрофически плохо" и "конец близок". Об этом Наталья Каплан сообщила у себя в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо: он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала она.

По словам Каплан, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Однако политзаключенный отказался, сказав, что он просто не переживет этапа.

Вчера адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после встречи с ним в колонии сообщил, что политзаключенный чувствует себя плохо, однако от госпитализации отказывается.

В частности, по информации адвоката, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пульс, до 40 ударов в минуту.

Динзе говорит, что у украинца плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ уверяют, что состояние здоровья Сенцова, который голодает более 80 дней, "удовлетворительное".