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02.09.2018, 13:59

"Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила о танках и Градах боевиков

"Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила о танках и Градах боевиков - Фото
Град система залпового огня БМ-21. Сухопутные войска

Террористы 11 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ  1 сентября зафиксировали тяжелое вооружение боевиков, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным ОБСЕ, речь идет о танках Т-64 – четыре единицы; танках Т-72 - семь единиц; 122 мм РСЗО БМ-21 Град - четыре единицы; 152 мм прицепных гаубицах 2А65 Мста-Б – шесть единиц; 122 мм самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика - семь единиц.

Террористы 11 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе.

29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.

 

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Теги: школьное перемирие, обсе, танки, сводка оос, грады
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