Штаб ООС показал новое доказательство российской агрессии: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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В штабе говорят, что этот факт будет использован в качестве доказательства российской агрессии против Украины

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Украинские саперы обнаружили вблизи Водяного Донецкой области 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Там рассказали, что военные проводили разведку на территории возле Водяного, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский боец.

"Военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым на себя Украиной международным обязательствам, уничтожены еще в 1999 г и Вооруженными Силами Украины не используются.

"Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины", - заявили в штабе.

Там также отметили, что этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства российской агрессии против Украины.

В ближайшее время Украина подаст иск в ЕСПЧ по поводу политзаключенных граждан Украины в РФ.