Штаб ООС призвал жителей Лисичанска не покидать свои дома

Сергей Наев Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

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Также жителей Лисичанска просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами

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С 31 июля по 1 августа в Лисичанске Луганской области силы ООС примут ряд превентивных антитеррористических мер. Жителей города просят не покидать без необходимости свои дома. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также жителей Лисичанска просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и проч.

В случае необходимости посещения других районов города жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В штабе ООС отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Также штаб призывает жителей Лисичанска сообщать о лицах, причастных к диверсионным группам или террористическим подразделениям.

"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - сказано в сообщении.

28 июля, после нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы в Донбассе, в результате боя военнослужащих одного из подразделений ООС с боевиками российско-оккупационных войск, погибли двое украинских военных и двое получили ранения.