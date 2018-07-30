Штаб ООС призвал жителей Лисичанска не покидать свои дома

С 31 июля по 1 августа в Лисичанске Луганской области силы ООС примут ряд превентивных антитеррористических мер. Жителей города просят не покидать без необходимости свои дома. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Также жителей Лисичанска просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и проч.
В случае необходимости посещения других районов города жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В штабе ООС отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.
Также штаб призывает жителей Лисичанска сообщать о лицах, причастных к диверсионным группам или террористическим подразделениям.
"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - сказано в сообщении.
28 июля, после нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы в Донбассе, в результате боя военнослужащих одного из подразделений ООС с боевиками российско-оккупационных войск, погибли двое украинских военных и двое получили ранения.