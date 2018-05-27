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27.05.2018, 07:14

Штаб ООС: Вчера погиб наш военный, уничтожено четверо боевиков

Штаб ООС: Вчера погиб наш военный, уничтожено четверо боевиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь из различных видов оружия

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26 мая в районе проведения операции объединенных сил активные боевые действия продолжались Луганском, Донецком и Мариупольский направлениях. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь из различных видов оружия, из них два раза стреляли из тяжелого вооружения. Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подверг опасности мирное население.

В результате адекватного ответа объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - четверо погибших и пятеро раненых.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Во время боевых действий прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих.

26 мая на Светлодарской дуге 54-я бригада ВСУ ударами с беспилотников уничтожила минометную батарею боевиков "Слив".

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Теги: война в донбассе, оос, сводка оос
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