Штаб уточнил: вечером боевики из ПТРК подбили авто с военными

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

commenthover

Четверо других военнослужащих, которые были в автомобиле, получили ранения различной степени тяжести

Реклама

Реклама

Вчера вечером, 8 августа, ракета боевиков гибридной российской армии подбила автомобиль военнослужащих: погиб военнослужащий, еще четверо бойцов в салоне получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Трагедия произошла в районе города Золотое, оккупанты стреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня утром штаб операции объединенных сил сообщил, что вчера в Донбассе погиб военный, трое получили ранения.

Некоторые СМИ сделали вывод из сводки ООС, что военнослужащий погиб в бою под Горловкой, однако в штабе журналисту LIGA.net уточнили, что речь идет об одном и том же происшествии - инцидент произошел в Золотом.

Золотое на карте региона:

Золотое состоит из пяти поселков: бывшие Карбонит, шахта Родина (Золотое-4), Стахановец, Партизанское и ж/д станция Марьевка. До 30 июня 2018 года Золотое-4 формально было серой зоной и перевалочным пунктом контрабанды. Золотое-5 (Марьевка) по-прежнему оккупировано.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса