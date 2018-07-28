Шторм на Азовском море: вытащили 36 авто, эвакуировали 86 человек

Фото: ГСЧС

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Из-за сильных дождей спасатели помогали людям в Приморске и на Обиточной косе в Запорожской области

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На побережье Азовского моря, в Приморске и на Обиточной косе в Запорожской области, спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Согласно сообщению, 28 июля на побережье моря начался сильный ливень, из-за чего в Приморске на косе размылась дорога и образовались промоины.

Также сказано, что на базе отдыха Автотурист в Приморске уровень воды поднялся и автомобили оказались в пещаной ловушке.

Спасатели вытащили 11 легковых автомобилей и вывезли из района подтопления 46 человек, в числе которых девять детей.

Отмечается, что пострадавших нет.

Кроме того, на Обиточной косе начался шторм, из-за чего также размылась дорога. Оттуда с промоин вытащили 25 авто и вывезли 40 человек.

В Украину пришел циклон с тропическими дождями Галина (Halinа), который в народе прозвали циклоном Баба Галя. Ожидается, что он покинет Украину в начале августа.

Ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 28 июля из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт.