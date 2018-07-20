Схвачен последний из троицы беглецов-уголовников в Одессе: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Последний из сбежавших осужденных пробыл на свободе немногим более трех суток

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Полиция задержала последнего из трех сбежавших 17 июля из одесской тюрьмы заключенных. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областного главка Национальной полиции Дмитрий Головин.

"Третий беглец за решеткой", - написал он, выложив фотографию схваченного осужденного.

17 июля 2018 года около 04:00 из одесской Южной исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных 1992, 1995 и 1997 годов рождения. Двое беглецов отбывали сроки за кражи, третий - за изнасилование ребенка. Они должны были выйти на свободу в 2020-2027 годах.

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Вечером в тот же день задержали первых двух беглецов.