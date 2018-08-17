Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 19:27

Сильный ливень затопил улицы Львова: фото, видео

Сильный ливень затопил улицы Львова: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Ливень парализовал движение общественного транспорта, ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы

Реклама
Реклама

Во Львове сильный ливень з грозой затопил часть города. Из-за высокого уровня воды приостановлено движение троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. 

Сильный ливень накрыл город 17 августа. Уровень воды на некоторых улицах достиг уровня номерных знаков машин. Некоторые подвалы, здания и переходы подтоплены. Больше всего воды на улицах Сахарова, Городецкой, Богуна, Черновола, Родниковой. 

Ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы, в мерии создали координационный штаб. 

Жители города делятся в социальных сетях снимками, на которых изображены последствия ливня.

Фото: facebook.com/natalie.blackcat

Депутат Львовского городского совета и председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook опубликовал фото и видео подтопленных улиц города.

По всему городу образовались пробки.

Некоторые жители Львова плавают по улицам на надувной лодке.

Ночью 15 августа сильный ливень затопил Киев. Улица Крещатик и несколько других районов превратились в реку. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, гроза, непогода, ливень
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Асеева заставили признаться в шпионаже в эфире российского ТВ
Происшествия Асеева заставили признаться в шпионаже в эфире российского ТВ
В Польше на границе задержали украинца: переправлял нелегалов
Мир В Польше на границе задержали украинца: переправлял нелегалов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 