Сильный ливень затопил улицы Львова: фото, видео

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

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Ливень парализовал движение общественного транспорта, ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы

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Во Львове сильный ливень з грозой затопил часть города. Из-за высокого уровня воды приостановлено движение троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Сильный ливень накрыл город 17 августа. Уровень воды на некоторых улицах достиг уровня номерных знаков машин. Некоторые подвалы, здания и переходы подтоплены. Больше всего воды на улицах Сахарова, Городецкой, Богуна, Черновола, Родниковой.

Ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы, в мерии создали координационный штаб.

Жители города делятся в социальных сетях снимками, на которых изображены последствия ливня.

Фото: facebook.com/natalie.blackcat

Депутат Львовского городского совета и председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook опубликовал фото и видео подтопленных улиц города.

По всему городу образовались пробки.

Некоторые жители Львова плавают по улицам на надувной лодке.

Ночью 15 августа сильный ливень затопил Киев. Улица Крещатик и несколько других районов превратились в реку.