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16.06.2018, 10:39

Силы ООС в Донбассе принудили к посадке легкомоторный самолет

Силы ООС в Донбассе принудили к посадке легкомоторный самолет - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Управляли летательным аппаратом два гражданина Украины

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В районе Раздольного Донецкой области объединенные силы принудили к посадке легкомоторный двухместный самолет Х-32 "Бекас". Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Там рассказали, что сегодня, около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Нацгвардии в районе Раздольного заметил легкомоторный летательный аппарат. Нацгвардейцы сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

Самолет Х-32 "Бекас" принудили к посадке. Как сообщили в пресс-службе, управляли летательным аппаратом два гражданина Украины. При этом у них не было "соответствующих разрешений объединенных сил".

Задержанные и их транспортное средство переданы в отдел Нацполиции из состава объединенных сил. Полиция решает вопрос о привлечении их к ответственности.

Вчера недалеко от Славянска Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ из состава объединенных сил во взаимодействии с Нацполицией задержали боевика, который имел при себе целый арсенал оружия.

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Теги: операция Объединенных сил, самолет, бекас, раздольное
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