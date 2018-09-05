Выбросы в оккупированном Крыму: проинформированы ООН и ОБСЕ

Фото: .facebook.com/Ismail Khalikov

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Представитель украинского омбудсмена подчеркнул, что российские оккупанты продолжают "успокаивать» людей" в Армянске

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Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере временно оккупированного Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, сообщает Радио Свобода.

"Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста, - ред.) - с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК - об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", - отметил Халиков.

По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать» людей".

Ранее сообщалось, что работу завода "Титан", на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели.

Детей из Армянска, где произошел выброс, отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. Режим чрезвычайной ситуации вводить пока не будут.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

Российские оккупанты уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".