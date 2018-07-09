Скончался ветеран АТО, объявивший голодовку в больнице - СМИ

Владимир Близнюк Фото: facebook.com/vladimir.bliznyuk

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По словам экс-военного, он объявил голодовку из-за того, что в больнице ему отказались бесплатно предоставить лекарства

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В 16-й больнице Кривого Рога скончался участник боевых действий в Донбассе Владимир Близнюк, который ранее объявлял голодовку из-за того, что, по словам бывшего военного, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении лекарств. Об этом сообщает Радио Свобода.

Информацию о смерти Близнюка, которая наступила в ночь с 7 на 8 июля, подтвердили изданию его родственники.

Диагноз бывшего военного неизвестен, его тело направлено на экспертизу.

27 июня Близнюк написал на своей странице в Facebook, что объявляет голодовку из-за того, что в 16-1 больнице Кривого Рога ему "не оказывают медикаментозную помощь". По словам экс-военного, он попал в больницу в тяжелом состоянии. "Дали мне с барского плеча 20 шприцов,3 системы и дешёвые таблетки", - написал Близнюк. Это его возмутило.

По словам волонтера из Кривого Рога Юлианы Березуцкой, с которой пообщалось издание, мужчине в больнице дали список лекарств и сказали, что он должен приобрести их за собственные деньги.

"У меня есть фотографии от Вовы, где написано предварительный диагноз - тогда у него подозревали осложненный гастрит. За несколько дней до смерти ему поставили другой диагноз, но я не могу его обнародовать", - сказала Березуцкая.

29 июня Близнюку предоставили необходимые лекарства, однако сделала это не больница, а некий фонд, на который волонтер вышла через Министерство здравоохранения. В тот же день участник боевых действий прекратил голодовку.

Однако "в последние дни Вове стало очень плохо, он перестал вставать, есть, не мог физически взять трубку», утверждает волонтер.

Березуцкая сообщила, что она и еще "ряд криворожских активистов" обратились к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и народным депутатам с требованием создать воеменную следственную комиссию Рады для проверки причин смерти Близнюка.

Корреспондент LIGA.net попытался взять комментарий по этой теме в пресс-службе Минздрава, однако там на телефонные звонки не отвечают.