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Боты:
09.08.2018, 14:53

Следователи в деле Гандзюк с ней не конфликтовали - Аброськин

Следователи в деле Гандзюк с ней не конфликтовали - Аброськин - Фото
Вячеслав Аброськин (фото - npu.gov.ua)

При этом замглавы Нацполиции заявил, что лицо, действительно конфликтовавшее с Гандзюк, в херсонской полиции якобы не работало и не работает

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Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин утверждает, что ни одно из подразделений херсонской полиции, задействованных в расследовании нападения на чиновницу горсовета Екатерину Гандзюк, не имело с ней раньше конфликтов. Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Ни одно из задействованных подразделений полиции не имело конфликтов с потерпевшей", - написал он.

При этом замглавы Нацполиции отметил, что "лицо, действительно конфликтовавшее с потерпевшей, в подразделениях ГУНП в Херсонской области не работало и не работает".

Однако известно, что у и. о. управляющей делами исполкома Херсонской мэрии Гандзюк был конфликт с начальником Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артемом Антощуком. Осенью 2017-го года чиновница в своем Facebook обвинила его в вымогательстве от городской власти взятки. Полицейский подал на Гандзюк в суд. В марте 2018 года суд вынес решение, признав недостоверными слова Гандзюк о вымогательстве Антощуком взятки, но и не обязал чиновницу опровергнуть свое высказывание, сообщает gazeta.ks.ua.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. 7 августа в деле появился еще один подозреваемый.

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Теги: полиция, конфликт, Вячеслав Аброськин, Екатерина Гандзюк, артем антощук
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