Служебный пес помог поймать поджигателя авто в Киеве: фото

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Злоумышленник купил канистру бензина, поджег автомобиль и загорелся сам

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В Киеве служебный пес помог полицейским поймать поджигателя автомобиля. Пес привел правоохранителей к дому, где скрывался злоумышленник, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ночью 1 августа в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 36-летний мужчина. Киевлянин заявил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль. На место происшествия прибыли правоохранители, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и медики.

Правоохранители начали поиски поджигателя. Возле машины обнаружили обувь и часы. Обнаружить злоумышленника помог служебный пес по кличке Метис-Миф. Он взял след и привел правоохранителей к дому, где скрывался злоумышленник.

Полицейские задержали 32-летнего уроженца Херсонской области, ранее отбывавшего наказание за различные преступления. Злоумышленник решил поджечь автомобиль из-за конфликта родственника с владельцем машины. Часть топлива из канистры с бензином попала на одежду и поджигатель тоже загорелся. Он получил ожоги рук.

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Правоохранители объявили поджигателю о подозрении по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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