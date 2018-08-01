Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 16:42

Служебный пес помог поймать поджигателя авто в Киеве: фото

Служебный пес помог поймать поджигателя авто в Киеве: фото - Фото
пожар

Злоумышленник купил канистру бензина, поджег автомобиль и загорелся сам

Реклама
Реклама

В Киеве служебный пес помог полицейским поймать поджигателя автомобиля. Пес привел правоохранителей к дому, где скрывался злоумышленник, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ночью 1 августа в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 36-летний мужчина. Киевлянин заявил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль. На место происшествия прибыли правоохранители, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и медики. 

Правоохранители начали поиски поджигателя. Возле машины обнаружили обувь и часы. Обнаружить злоумышленника помог служебный пес по кличке Метис-Миф. Он взял след и привел правоохранителей к дому, где скрывался злоумышленник.

Полицейские задержали 32-летнего уроженца Херсонской области, ранее отбывавшего наказание за различные преступления. Злоумышленник решил поджечь автомобиль из-за конфликта родственника с владельцем машины. Часть топлива из канистры с бензином попала на одежду и поджигатель тоже загорелся. Он получил ожоги рук. 

Читайте также: В Камеруне 160 заключенных устроили пожар и сбежали из тюрьмы

Правоохранители объявили поджигателю о подозрении по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

24 июля на железнодорожной станции Шоневайде в Берлине двоих бездомных облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавших госпитализировали, из-за обширных ожогов сохраняется угроза их жизням. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полицейские, поджог автомобиля, служебный пес, злоумышленник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве случайно обнаружили гранату и перекрыли Подол - фото
Происшествия В Киеве случайно обнаружили гранату и перекрыли Подол - фото
Недалеко от линии разграничения в Донбассе произошло ДТП: фото
Происшествия Недалеко от линии разграничения в Донбассе произошло ДТП: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 