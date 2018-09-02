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02.09.2018, 10:50

Смерть Волошина: полиция назвала основные версии самоубийства

Смерть Волошина: полиция назвала основные версии самоубийства - Фото
Владислав Волошин (фото - скриншот видео)

В полиции Николаева озвучили три версии самоубийства военного летчика

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Полиция Николаева рассматривает три основные версии самоубийства военного летчика и бывшего исполняющего обязанности директора КП Николаевский международный аэропорт Владислава Волошина. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Среди версий - совершение самоубийства в состоянии душевного волнения, совершение самоубийства в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора КП Николаевский международный аэропорт; а также совершение самоубийства в связи с принуждением его к выполнению противоправных действий (доведение до самоубийства).

18 марта 2018 года Волошин совершил самоубийство, застрелившись в своей квартире в Николаеве.

Следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта. 21 марта полиция внесла в реестр досудебных расследований дополнительную квалификацию в деле - доведение до самоубийства.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее", которые якобы могли стать причиной самоубийства Волошина.

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Теги: Владислав Волошин, Николаев
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