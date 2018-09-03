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03.09.2018, 15:29

Смерть Захарченко активизировала провокации против ВСУ - разведка

Смерть Захарченко активизировала провокации против ВСУ - разведка - Фото
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Активизировалась работа представителей российских пропагандистских СМИ с целью подготовки ложных материалов об Украине и ВСУ

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Командование российских оккупационных войск использует убийство главаря террористов ДНР Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

По его словам, российские пропагандисты продолжают интенсивно распространять слухи о причастности к ликвидации Захарченко украинских спецслужб.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировалась работа представителей российских пропагандистских СМИ с целью подготовки ложных материалов об Украине и ВСУ.

Гуцуляк рассказал, что для фабрикации фейковых видеоматериалов оккупанты осуществляли провокационные обстрелы позиций ООС, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами. Сфабрикованные репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. 

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

 

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Теги: минобороны, провокация, Александр Захарченко, пропагандист, дискредитация
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