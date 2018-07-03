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03.07.2018, 18:17

Смерть заключенных в ОРЛО: их заставили чистить канализацию

Смерть заключенных в ОРЛО: их заставили чистить канализацию - Фото
Менская исправительная колония №91

Один из заключенных потерял сознание и упал в яму, где предположительно утонул. Второй пытался его вытащить

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Двое заключенных колонии №19 города Хрустальный (бывший Красный Луч) на подконтрольной боевикам территории Луганской области умерли от того, что надышались парами канализации, которую их заставили чистить, и утонули. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил представитель омбудсмена в Донбассе Павел Лисянский.

Он рассказал, что руководство колонии заставило мужчин чистить канализацию.

По словам Лисянского, канализационный сток был загазован. Один из заключенных потерял сознание и упал в яму, где, как предположил чиновник, утонул. Второй пытался его вытащить, но тоже потерял сознание и упал.

Представитель омбудсмена подчеркнул, что работы по очистке канализации должны проводить соответствующие службы, а не заключенные.

Он призвал миссию ОБСЕ обратить внимание на этот случай.

Ранее сегодня Лисянский сообщил, что в колонии на временно оккупированной территории Луганской области погибли двое заключенных.

В июне 2018 года боевики террористической организации ЛНР освободилиосужденного до начала войны в Донбассе украинца, которого более двух лет незаконно удерживали в местах лишения свободы.

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Теги: канализация, заключенный, колония, Хрустальный
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