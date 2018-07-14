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14.07.2018, 15:47

Смертельная ДТП на Закарпатье: чиновник устроил две аварии за час

Смертельная ДТП на Закарпатье: чиновник устроил две аварии за час - Фото
Виктор Олефир

За час до смертельного ДТП чиновник Виктор Олефир попал в другую аварию, но полиция его отпустила

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За час до смертельного ДТП глава Перечинской райгосдминистрации Виктор Олефир попал в еще одну аварию. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По словам Москаля, джип Олефира столкнулся с "девяткой". Полиция приехала, но отпустила чиновника в состоянии алкогольного опьянения, потому что не было пострадавших .

Москаль хочет, чтобы в полиции провели служебное расследование, узнали, кто выезжал на место происшествия, и уволили этих правоохранителей за халатное выполнение обязанностей. 

Олефир отстранен от должности. Он написал заявление об увольнении, в Киев направлены соответствующие документы. Чиновнику сообщили о подозрении. 

Вечером 13 июля вечером глава Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, одна из них скончалась. 

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Теги: чиновник, закарпатье, смертельное дтп, Виктор Олефир, Перечинская РГА
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