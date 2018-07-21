Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.07.2018, 10:32

Смертельное ДТП под Житомиром: среди погибших трое детей

Смертельное ДТП под Житомиром: среди погибших трое детей - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция уточнила, что вчера в результате столкновения маршрутки с фурой на въезде в Житомир погибли три ребенка

Реклама
Реклама

В результате вчерашней масштабной аварии на трассе под Житомиром погибли трое детей. Информацию уточнили в полиции региона.

Среди жертв ДТП подростки 2002 и 2004 года рождения и восьмилетняя девочка из России.

Двое детей среди пострадавших в аварии - девочка 11 лет и десятилетний мальчик из России. Пострадавшие дети сейчас находятся в реанимации.

Авария произошла вчера, 20 июля, на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Погибли десять человек. 

20 июля на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное ДТП: погибли пять человек, 12 госпитализированы.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, дети, погибли, фура, Житомир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем: фото
Киев В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем: фото
В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком
Мир В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 