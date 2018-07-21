Смертельное ДТП под Житомиром: среди погибших трое детей

Фото: Нацполиция

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Полиция уточнила, что вчера в результате столкновения маршрутки с фурой на въезде в Житомир погибли три ребенка

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В результате вчерашней масштабной аварии на трассе под Житомиром погибли трое детей. Информацию уточнили в полиции региона.

Среди жертв ДТП подростки 2002 и 2004 года рождения и восьмилетняя девочка из России.

Двое детей среди пострадавших в аварии - девочка 11 лет и десятилетний мальчик из России. Пострадавшие дети сейчас находятся в реанимации.

Авария произошла вчера, 20 июля, на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Погибли десять человек.

20 июля на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное ДТП: погибли пять человек, 12 госпитализированы.