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31.07.2018, 11:38

Смертельное ДТП в Первомайске: грузовик сбил пешехода – фото

Смертельное ДТП в Первомайске: грузовик сбил пешехода – фото - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Водитель тягача не справился с управлением, снес несколько билбордов и вылетел за пределы проезжей части

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В Первомайске Николаевской области 31 июля тягач Renault Magnum с полуприцепом насмерть сбил пешехода. ДТП произошло возле автозаправочной станции, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

26-летний водитель грузового автомобиля Renault Magnum не справился с управлением. Тягач выехал на обочину, полуприцеп перевернулся и груз разлетелся по всей дороге. В результате аварии погиб пешеход. Неизвестный мужчина проходил по улице, когда водитель потерял управление.

Водитель получил множественные травмы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и спасатели. Движение на улице временно перекрыто. Правоохранители выясняют подробности ДТП. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.186 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли  смерть  потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), предусматривающей от трех до восьми лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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30 июля в Полтаве инкассаторское авто Ford Transit столкнулось с полицейским автомобилем Renault Dokker. В результате аварии Ford перевернулся на бок.

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Теги: дтп, авария, погибший, пешеход, николаевская область, груз, тягач, первомайск
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