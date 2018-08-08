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08.08.2018, 10:46

СМИ показали на кладбище в Крыму бюст Януковича-младшего: фото

СМИ показали на кладбище в Крыму бюст Януковича-младшего: фото - Фото
Фото: ru.krymr.com

Журналисты обнаружили на севастопольском кладбище бюст Януковича-младшего

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На Братском военном кладбище во временно оккупированном Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года. Об этом сообщает Крым. Реалии.

"На небольшом постаменте установлен бюст с указанием даты рождения и смерти младшего сына бывшего главы украинского государства, который в феврале 2014 года сбежал с Украины в результате событий Революции достоинства. Виктор Янукович-младший после бегства его отца также покинул Украину и, по сообщениям СМИ, находился в России", - отмечается в сообщении.

Братское кладбище времен Крымской войны расположено на северной стороне Севастополя и является мемориальным. На нем захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

20 марта 2017 года  СМИ со ссылкой на МЧС России сначала утверждали, что в ДТП на Байкале погиб москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года.

Источники сообщали, что фамилию Давыдова до заключения брака с Виктором Януковичем имела его жена Людмила Янукович.

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Теги: Виктор Янукович младший, бегство Януковича, виктор янукович
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