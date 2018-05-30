СМИ: Полиция искала видео с камер в доме Бабченко перед убийством

Фото: LIGA.net

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Около пяти утра в день убийства полиция искала в доме Бабченко записи из камер

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Накануне убийства вечером 29 мая российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко полиция искала в его доме видео с камер наблюдения. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники.

Якобы около 05:00 во вторник, 29 мая, в доме Бабченко на улице Никольско-Слободской полиция искала записи.

Не уточняется, какого именно дела касались следственные действия.

Сейчас журналисты занялись идентификацией камер видеонаблюдения в районе, где убили Бабченко и просят передать записи с видеорегистраторов в машинах.

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В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.