СМИ: В Измаиле с погоней остановили пьяного депутата от Оппоблока

Фото: Город24

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Пономаренко не остановился по требованию полицейский, а пытался скрыться на скорости

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Полиция в Измаиле (Одесская область) задержала депутата местного райсовета, главу райорганизации Оппоблока Александра Пономаренко за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местное издание Город 24.

Согласно сообщению, 27 мая патрульные требовали остановки автомобиля Toyota Land Cruiser, у которого не просматривался задний номерной знак из-за грязи.

Отмечается, что в ответ на это водитель на скорости пытался скрыться, но после погони два автомобиля полиции заблокировали его авто.

Фото: Город24 Фото: Думская По информации издания, алкотестер показал содержание алкоголя в крови на уровне 2,18 промилле, однако депутат настаивал, что не пьян и оскорблял полицейских.

Автомобиль Пономаренко эвакуировали на штрафплощадку, ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.

Издание пишет, что в салоне находилась бутылка водки и пустая из-под виски. Помимо этого у него не было полиса обязательного страхования.