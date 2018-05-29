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29.05.2018, 00:58

СМИ: В Измаиле с погоней остановили пьяного депутата от Оппоблока

СМИ: В Измаиле с погоней остановили пьяного депутата от Оппоблока - Фото
Фото: Город24

Пономаренко не остановился по требованию полицейский, а пытался скрыться на скорости

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Полиция в Измаиле (Одесская область) задержала депутата местного райсовета, главу райорганизации Оппоблока Александра Пономаренко за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местное издание Город 24.

Согласно сообщению, 27 мая патрульные требовали остановки автомобиля Toyota Land Cruiser, у которого не просматривался задний номерной знак из-за грязи.

Отмечается, что в ответ на это водитель на скорости пытался скрыться, но после погони два автомобиля полиции заблокировали его авто. 

СМИ: В Измаиле с погоней остановили пьяного депутата от Оппоблока
Фото: Город24
СМИ: В Измаиле с погоней остановили пьяного депутата от Оппоблока
Фото: Думская
По информации издания, алкотестер показал содержание алкоголя в крови на уровне 2,18 промилле, однако депутат настаивал, что не пьян и оскорблял полицейских.

Автомобиль Пономаренко эвакуировали на штрафплощадку, ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.

Издание пишет, что в салоне находилась бутылка водки и пустая из-под виски. Помимо этого у него не было полиса обязательного страхования. 

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Теги: пьяная езда, пьяный за рулем, депутат, пьяный, оппоблок
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