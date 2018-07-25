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25.07.2018, 07:57

"Снова запугивают": боевики ввели новые запреты на выезд из ОРДЛО

"Снова запугивают": боевики ввели новые запреты на выезд из ОРДЛО - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в оккупации рассказали подробности

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Боевики террористической организации ДНР запретили местным жителям, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, выезжать за пределы временно оккупированной территории.

По информации источников LIGA.net, они якобы ввели специальную называемую норму.

Местный житель Максим уточнил, что такие ограничения касаются тех должников, которые уклонились от уплаты задолженности по решению псевдосуда.

Он добавил, что речь идет и о так называемых бюджетниках, которых постоянно запугивают выездом на подконтрольную Украине территорию.

"Появился еще один способ давления на нас. Снова запугивают, как могут", - уточнил дончанин.

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ Луганске отметили, что на некоторых бюджетных предприятиях составляют списки должников , где нужно указать даты погашения долга.

"Все становится только хуже. Те, кто не боится, продолжают выезжать в Станицу, Северодонецк, Лисичанск, Киев. Но многие, конечно, опасаются", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

21 ноября 2017 года террористы запретили некоторым перевозчикам пересекать линию разграничения и выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации

 

 

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Теги: должники, боевики, Луганск, запреты, Донецк
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