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06.08.2018, 23:14

Со дна Черного моря под Херсоном подняли более 1000 артснарядов

Со дна Черного моря под Херсоном подняли более 1000 артснарядов - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Снаряды с затонувшего корабля обезвреживали с 16 июня

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6 августа саперы-водолазы завершили работы по разминированию суда с боеприпасами времен Второй мировой войны, обнаруженного на территории Голопристанского района в Ягорлицком заливе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Группа водолазно-саперных спецназовцев аварийно-спасательного отряда, начиная с 16 июня ежедневно поднимали на поверхность и уничтожали в специально отведенных местах артиллерийские снаряды. 

С начала работ по разминированию судна подныли на поверхность и уничтожили 1129 артиллерийских снарядов разных калибров(АС-45-972, АС-130 -157).

23 июля сообщалось, что возле двух станций Одесской железной дороги обнаружили более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. 

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Теги: черное море, Херсонская область, вторая мировая, артснаряды
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