Сожгли флаг террористов: ИС сообщила о проукраинских акциях

Иллюстративное фото - iStock/Global Images Ukraine

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По данным группы ИС, акции проходили в двух городах ОРЛО в ночное время

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В течение последних нескольких дней во временно оккупированных городах Луганской области зафиксированы проукраинские акции. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

По данным военных экспертов, речь идет о множественных случаях срывания флагов террористической организации ЛНР с административных зданий и в общественных местах, с последующим их демонстративным выбрасыванием в мусорники или сжиганием в Должанске и Антраците.

Подобные акции проводятся в ночное время.

26 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что скоро украинский флаг снова будет развеваться в Донецке.