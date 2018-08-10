Сотрудники СИЗО помогали экс-торнадовцам устроить бунт - Маслак

Фото: LIGA.net

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Двое сотрудников СИЗО, по словам чиновнника, доставили бунтарям запрещенные предметы

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Против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам расформированной спецроты МВД Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак.

«Против двух сотрудников СИЗО уже начато уголовное производство в отношении их помощи торнадовцам! Именно эти сотрудники привели торнадовцев в одну камеру и доставили им запрещенные предметы! Все зарегистрировано в ЕРДР", - написал он в одном из комментариев.

Вчера в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Их якобы хотели развести по разным помещениям, с чем заключенные категорически не согласились.

Маслак сообщил, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском.

По его словам, у осужденных нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.