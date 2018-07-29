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29.07.2018, 19:42

Спасатели рассказал, сколько человек утонули в 2018 году на воде

Спасатели рассказал, сколько человек утонули в 2018 году на воде - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине с начала года погибли более 700 человек на водоемах

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С начала этого года в Украине на водоемах погибли 704 человека, из них 70 детей. Только с начала июля погибли 189 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

В то же время, отмечается, что удалось спасти 561 человека, в том числе 103 ребенка.

В связи с большим количеством чрезвычайных событий у водоемов, спасатели напомнили правила безопасности:

  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • знельзя нырять в незнакомых местах;
  • нельзя оставлять детей без присмотра у воды и позволять им самостоятельно посещать водоемы;
  • нельзя заплывать далеко и плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • запрещено приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
  • температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
  • плавать в воде нужно не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;
  • необходимо следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра. 

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28 июля, во время шторма на Азовском море в Приморске и на Обиточной косе в Запорожской области спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек.

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Теги: водоем, ГСЧС, спасатели, смерть на воде, правила купания
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