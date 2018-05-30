США: Крым - это Украина, РФ должна освободить украинских узников

Хизер Нойерт (фото - Getty Images)

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В Государственном департаменте США напомнили миру о политзаключенных - Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Руслане Зейтуллаеве

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Государственный департамент США поддержал политзаключенного в российской тюрьме Олега Сенцова, который вот уже две недели голодает с требованием освободить всех украинских узников в РФ. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт, сообщив об этом и в Twitter.

"...Итого: Крым - это Украина. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", - заявила она.

По словам Нойерт, Москва "должна освободить 60+ крымских политзаключенных, включая Олега Сенцова, который голодает с 14 мая".

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Спикер Госдепа добавила в пост хэштеги #FreeSentsov, #FreeKolchenko, #FreeBalukh и #FreeZeytullayev.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.