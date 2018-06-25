Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 14:58

США шокированы нападением на табор ромов во Львове

США шокированы нападением на табор ромов во Львове - Фото
iStock-517045460

В посольстве США считают, что в Европе, в том числе в Украине, не должно быть места расизму и насилию

Реклама
Реклама

Посольство США в Украине заявило, что США шокированы нападением на табор ромов во Львове и призывает привлечь злоумышленников к ответственности. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В посольстве США считают, что в Европе, в том числе в Украине, не должно быть места расизму и насилию.

Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.

В своих агитационных материалах Трезвая и злая молодежь использует символику украинской ультраправой организации Misanthropic Division. Как связаны эти организации, пока неизвестно.

Открыто уголовное дело по ч.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой людей), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, что привело к тяжелым последствиям), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное заранее подготовленными предметами), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ромы, расизм, трезвая и злая молодежь, Misanthropic Division, неонацисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ромы застроили землянками Голосеевский парк в Киеве: фото
Киев Ромы застроили землянками Голосеевский парк в Киеве: фото
Глава полиции Киева рассказал, как сжигали "мусор" в лагере ромов
Происшествия Глава полиции Киева рассказал, как сжигали "мусор" в лагере ромов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 