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В посольстве США считают, что в Европе, в том числе в Украине, не должно быть места расизму и насилию

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Посольство США в Украине заявило, что США шокированы нападением на табор ромов во Львове и призывает привлечь злоумышленников к ответственности. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В посольстве США считают, что в Европе, в том числе в Украине, не должно быть места расизму и насилию.

Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.

В своих агитационных материалах Трезвая и злая молодежь использует символику украинской ультраправой организации Misanthropic Division. Как связаны эти организации, пока неизвестно.

Открыто уголовное дело по ч.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой людей), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, что привело к тяжелым последствиям), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное заранее подготовленными предметами), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.