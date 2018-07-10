Стафилококк и кишечная палочка: что нашли в лагере "Славутич"

В детском лагере "Славутич" в Киевской области, в котором 12 человек госпитализировали с признаками отравления, в пищеблоке обнаружили кишечную палочку и патогенный стафилококк. Об этом сообщает Госпродпотребслужба по результатам лабораторного анализа.
Положительные пробы были в 10 из 30 смывов. Такая же ситуация в пищеблоке с патогенной флорой.
В остатках продуктов, которые ели дети, не нашли никаких бактерий. Нарушений не было и в остальной еде - брали на пробу обед и ужин в день отравления. В пределах нормы ситуация с молочными продуктами в лагере.
Отравление произошло 2 июля. Прокуратура открыла уголовное производство.
У восьметней девочки из лагеря диагностировали энцефалит и он не связан с отравлением. Ребенок в коме.