Стафилококк и кишечная палочка: что нашли в лагере "Славутич"

Фото: slavutych.kiev.ua

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В лагере, в котором отравились дети, не обнаружили проблем с продуктами, но выявили стафилококк и патогенную среду

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В детском лагере "Славутич" в Киевской области, в котором 12 человек госпитализировали с признаками отравления, в пищеблоке обнаружили кишечную палочку и патогенный стафилококк. Об этом сообщает Госпродпотребслужба по результатам лабораторного анализа.

Положительные пробы были в 10 из 30 смывов. Такая же ситуация в пищеблоке с патогенной флорой.

В остатках продуктов, которые ели дети, не нашли никаких бактерий. Нарушений не было и в остальной еде - брали на пробу обед и ужин в день отравления. В пределах нормы ситуация с молочными продуктами в лагере.

Отравление произошло 2 июля. Прокуратура открыла уголовное производство.

У восьметней девочки из лагеря диагностировали энцефалит и он не связан с отравлением. Ребенок в коме.