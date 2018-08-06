Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк: фото

Подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк (Фото: Маси Найем в Facebook)

commenthover

Юрист Маси Найем раскрыл личность подозреваемого

Реклама

Реклама

Юрист Маси Найем в Facebook рассказал о подозреваемом в покушении на Екатерину Гандзюк и опубликовал его фото. Личность подозреваемого раскрыли перед началом суда по избранию ему меры пресечения.

"Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, житель Херсона", - сообщил Найем.

Заседание суда перенесли на 13:00, так как адвокат подозреваемого не явился. Подозреваемому предоставят государственного защитника.

Читайте также: "Одежда начала плавиться": облитая кислотой рассказала об атаке

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.