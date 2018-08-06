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06.08.2018, 12:22

Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк: фото

Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк: фото - Фото
Подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк (Фото: Маси Найем в Facebook)

Юрист Маси Найем раскрыл личность подозреваемого

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Юрист Маси Найем в Facebook рассказал о подозреваемом в покушении на Екатерину Гандзюк и опубликовал его фото. Личность подозреваемого раскрыли перед началом суда по избранию ему меры пресечения.

"Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, житель Херсона", - сообщил Найем.

Заседание суда перенесли на 13:00, так как адвокат подозреваемого не явился. Подозреваемому предоставят государственного защитника.

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31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

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Теги: Николай Новиков, суд, нападение, подозреваемый, маси найем, Екатерина Гандзюк
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