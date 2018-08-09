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09.08.2018, 11:35

Стало известно, как боевики ведут борьбу с конкурентами УПЦ МП

Стало известно, как боевики ведут борьбу с конкурентами УПЦ МП - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным военных экспертов, террористы задержали пасторов церкви Благая весть на несколько часов

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Во временно оккупированном Алчевске во время богослужения пророссийские наемники задержали пасторов церкви Благая весть. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"7 августа в Алчевске боевиками, во время утреннего богослужения, без каких-либо объяснений были задержаны и доставлены в помещение так называемого МГБ ЛНР пасторы церкви Благая весть", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, позже их отпустили, однако было назначено предварительное рассмотрение "дела в судебном заседании". С конкретными обвинениями пасторов не ознакомили.

26 июля 2018 года по информации источников LIGA.net, в Луганске боевики объявили "Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов" "экстремистской организацией".

"Они обвинили их в пособничестве Украине и применении психотропных средств", - сказал источник.

Боевики усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Теги: боевики, Луганск, пасторы, алчевск, благая весть
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