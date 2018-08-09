Стало известно, как боевики ведут борьбу с конкурентами УПЦ МП

Во временно оккупированном Алчевске во время богослужения пророссийские наемники задержали пасторов церкви Благая весть. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.
"7 августа в Алчевске боевиками, во время утреннего богослужения, без каких-либо объяснений были задержаны и доставлены в помещение так называемого МГБ ЛНР пасторы церкви Благая весть", - отмечается в сообщении.
По данным военных экспертов, позже их отпустили, однако было назначено предварительное рассмотрение "дела в судебном заседании". С конкретными обвинениями пасторов не ознакомили.
26 июля 2018 года по информации источников LIGA.net, в Луганске боевики объявили "Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов" "экстремистской организацией".
"Они обвинили их в пособничестве Украине и применении психотропных средств", - сказал источник.
Боевики усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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