Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство

Фото: mk.npu.gov.ua

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В полиции сообщили, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте

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Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в Николаеве на территории рынка "Юлиана". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Предварительно по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"6 июня около 21:00 на территории рынка в центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия", - отметили в пресс-службе.

В результате инцидента 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, и доставили их в отдел полиции.

В полиции уточнили, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте.

"Потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления", - подчеркнули в пресс-службе.

6 июня сообщалось, что в Николаеве в результате перестрелки мужчина получил пять огнестрельных ранений.