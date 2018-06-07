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07.06.2018, 10:21

Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство

Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство - Фото
Фото: mk.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте

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Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в Николаеве на территории рынка "Юлиана". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Предварительно по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"6 июня около 21:00 на территории рынка в центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия", - отметили в пресс-службе.

В результате инцидента 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, и доставили их в отдел полиции.

В полиции уточнили, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте.

"Потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления", - подчеркнули в пресс-службе.

6 июня сообщалось, что в Николаеве в результате перестрелки мужчина получил пять огнестрельных ранений.

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Теги: полиция, стрельба, Николаев, рынок
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