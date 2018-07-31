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31.07.2018, 22:15

Стрельба в Одессе: пострадали продавцы арбузов

Стрельба в Одессе: пострадали продавцы арбузов - Фото
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Один получил ранение в руку, у другого - незначительное ранение уха

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В Одессе произошел конфликт между двумя продавцами арбузов и двумя водителями, закончившийся стрельбой. В ходе перестрелки пострадали два человека. Об этом сообщает в Facebook ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейские предварительно установили, что ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу и таким образом мешали водителям проехать.

Во время ссоры один из автовладельцев достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за помощью к врачам, другой получил незначительное ранение уха.

Оба водителя с места происшествия скрылись. Однако правоохранители вскоре задержали их и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о начале уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

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Теги: одесса, стрельба
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