Стрельба в редакции США: основная версия - месть за клевету

Охотничье ружье Фото: pixabay.com

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Информация о найденной в редакции газеты бомбе не подтвердилась

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Человек, открывший стрельбу в редакции газеты Capitol Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, США, действовал целенаправленно, это было "нечто вроде мести". Об этом сообщил представитель полиции Уильям Крамф, передает NBC.



Крамф рассказал, что преступник вошел в здание с дробовиком и отправился на поиски своих жертв.

Он также сообщил, что преступник - житель штата Мэриленд, старше 30 лет.

Представитель полиции заявил, что сообщения о найденном в здании редакции взрывном устройстве не соответствуют действительности - нападавший принес с собой несколько дымовых шашек, которые и использовал при атаке.

По словам Крамфа, что ранее в редакцию газеты поступали угрозы через социальные сети, но пока неизвестно, связаны ли они с нападением.

Три источника телеканала сообщили, что нападавший - 38-летний Джаррод Рамос, который в 2012 году подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли из-за статьи об уголовном деле о домогательствах, но суд тогда отказал в рассмотрении этого иска.

28 июня в США в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и около 20 серьезно ранены.